Calciomercato Milan - Mezzo attacco in vendita — Chukwueze, acquisto più oneroso dell'era RedBird se si contano i bonus (20 milioni di euro più 8), ha offerto un rendimento decisamente sotto le attese l'anno passato. Aveva iniziato molto bene questa stagione, con un ottimo pre-campionato. Poi si è eclissato con le prime partite ufficiali. Vanta estimatori in Europa (Everton in Premier League) e in Arabia Saudita. Per questioni di bilancio, non può essere ceduto a meno di 14 milioni di euro. Ma il Diavolo, dandolo via, risparmierebbe anche uno stipendio - pesante - da 4 milioni di euro netti a stagione.

Se Chukwueze non cambierà passo da ora e fino a fine 2024, potrebbe anche andare via in prestito con diritto di riscatto. Okafor ha fatto vedere qualcosa in più del nigeriano, soprattutto uscendo dalla panchina. Ma non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio, importante, da titolare nel Milan. Dinanzi la giusta offerta - 20 milioni di euro - un suo addio non sarebbe sorprendente. Soprattutto nel caso in cui dovesse bussare alla porta un club della Premier League inglese.

Il caso Calabria, le zavorre Ballo-Touré e Origi — Cedibile, poi, anche Malick Thiaw, sparito dai radar dopo Milan-Torino 2-2 della prima giornata di campionato e un successivo infortunio. Venderlo ora, però, vorrebbe dire incassare meno dei 30-35 milioni di euro che aveva in mente il club meneghino. Che fine farà Davide Calabria? Contratto in scadenza il 30 giugno 2025, potrebbe restare fino al termine dell'annata salvo poi andare via a parametro zero. Ma, intanto, parlare con altre società.

Più complicato, infine, pensare di poter trovare una sistemazione ad Alessandro Florenzi e Ismaël Bennacer, entrambi fuori a lungo per infortunio, mentre si spera che la trovino Fodé Ballo-Touré e Divock Origi. LEGGI ANCHE: Inchiesta ultras Inter e Milan, interrogato Calabria: ecco quanto è emerso >>>