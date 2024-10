CALCIOMERCATO MILAN

Operazione tra Milan e Sassuolo possibile con due formule

Berardi, Campione d'Europa con la Nazionale Italiana nel 2021, sente che ha davanti a sé (forse) l'ultimo treno della carriera per indossare la maglia di una grande squadra. Se gli arriverà una chiamata interessante, come per esempio quella rossonera, a gennaio non dirà di no. È stato lui stesso ad ammetterlo in una recente intervista proprio a 'La Gazzetta dello Sport'. Il Sassuolo spera di trattenerlo fino al termine della stagione. Però è disposto ad accontentarlo in caso di cessione a titolo definitivo o anche con un prestito con obbligo di riscatto. Diavolo avvisato.