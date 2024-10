CALCIOMERCATO MILAN

Convincere, però, i salentini, in piena corsa salvezza, a farlo partire a metà campionato, non sarà facile. Ci vorrà un'offerta importante. Magari con una contropartita tecnica. Ad ogni modo, qualora l'affare di calciomercato per Dorgu tra Lecce e Milan non dovesse concretizzarsi tra qualche mese, se ne riparlerà in vista della prossima estate.