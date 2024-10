Morten Frendrup del Genoa è un concreto obiettivo del Milan per il calciomercato invernale. Ecco come può arrivare in rossonero

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola sostiene che il Milan , nella prossima sessione invernale di calciomercato , acquisterà un nuovo centrocampista. Tijjani Reijnders e Youssouf Fofana , infatti, giocano sempre, senza sosta e non hanno alternative convincenti.

Calciomercato Milan - Centrocampo, fari puntati su Frendrup

Un po' perché Ruben Loftus-Cheek, che pure ha attraversato un momento di scarsa forma ed è reduce da infortunio, non è un mediano e un po' perché Yunus Musah, che sta studiando per quel ruolo, non convince in pieno l'allenatore Paulo Fonseca. Dal 1° settembre in poi, infatti, lo statunitense ha giocato appena 43' in Serie A.