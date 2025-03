Milan, aumentano i rimpianti. L’Inter supera il Feyenoord e torna la critica

In casa Milan non possono che aumentare i rimpianti. Il Feyenoord , pur tenendo conto delle tante assenze, è un discreto avversario che può metterti in difficoltà ma che non può rappresentare uno scoglio duro da superare. L' Inter , di contro, si conferma come una delle migliori squadre d'Europa e rappresenta l'altro lato della medaglia milanese.

Con i se e con i ma non si va da nessuna parte, lo sappiamo. Tuttavia, ci chiediamo cosa sarebbe successo in un ipotetico derby europeo tra Inter e Milan. Difatti, entrambe le squadre non vivono un buon momento, nonostante i risultati siano dalla parte dei nerazzurri. Chissà, forse Conceicao sarebbe riuscito a trovare una quadra motivazionale come fatto nella finale di Supercoppa. Magari il Milan avrebbe approfittato di questa occasione per intravedere uno spiraglio di luce e perfino donato una soddisfazione ai propri tifosi, ormai sempre più lontani e sfiduciati. Purtroppo, non lo sapremo mai e il caotico mondo rossonero non solo deve sopportare la pioggia di critiche, ma deve anche rimanere fermo a osservare l'Inter mentre mette un piede ai quarti di finale di Champions League.