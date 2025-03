Milan, davvero servirebbero undici Pavlovic? La risposta dai numeri

Milan, Pavlovic è uscito da San Siro tra gli applausi del pubblico rossonero. Non una cosa normale visto che i tifosi hanno fischiato e contestato squadra e società per tutta la partita contro la Lazio. Il serbo è stato espulso nel secondo tempo per fallo contro Isaksen che ha fatto molto discutere, specialmente nei giorni seguenti alla gara. Per molti, il difensore serbo è tra i pochi che si salvano nel Milan in questa stagione, questo per il suo impegno e la sua voglia di non mollare mai ogni volta che è in campo. Ma è davvero tra i migliori del Milan? Ecco la risposta nell'analisi dei suoi numeri.