Milan, Gimenez visto con i numeri: c’è da preoccuparsi? Sorprende…

Milan , Gimenez è arrivato a fine gennaio con molti proseliti. A farli posto è stato Alvaro Morata, passato in prestito con diritto di riscatto al Galatasaray. Il messicano ha lasciato il suo graffio nelle prime gare giocate con il Milan, salvo poi spegnersi pian piano un po' come tutta la squadra e gli altri acquisti invernali. La punta del Diavolo non è riuscita ad andare a segno nelle sfide fondamentali per la zona Champions League, ovvero contro il Torino e contro il Bologna. Intorno all'attaccante rossonero iniziano ad esserci un po' di preoccupazioni riguardo le sue prestazioni e il suo impatto nel Milan, ma cosa dicono i numeri fino ad oggi? C'è un dato che fa davvero riflettere. Ecco l'analisi con delle statistiche molto importanti.

Andiamo a vedere le sue prestazioni stagionali con il Milan grazie ai numeri e alle statistiche di 'Opta' e 'Sofascore' per PianetaMilan. Fino ad ora Gimenez ha giocato 8 partite con il Milan giocando 71 minuti a gara. Tre gol e 2 assist, quindi 5 partecipazioni a gol. Conversione di grandi occasioni al 66,7% e tre grandi occasioni create. 3.50 tocchi in area avversaria a partita. Poi arrivano i dati molto importanti: 1.63 tiri a partita (pochi per una prima punta) e la heatmap. Se guardiamo bene la zona mediamente più toccata da Santiago Gimenez è a centrocampo, una cosa che non ci si aspetta da una prima punta di razza come il messicano. È un dato che sorprende, visto che Santiago ha come qualità principale quella di essere letale in area avversaria. Invece gioca molto simile ad Alvaro Morata, con qualità diverse. C'è da preoccuparsi? No, visto che la partecipazione ai gol è tutt'altro che bassa, ma forse servirà giocare in un altro modo per farlo rendere al meglio. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan, colpo da 30 milioni nel mirino. Rivoluzione in attacco!>>>