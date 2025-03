Al Milan piove sul bagnato. Quest'oggi è stata confermata la squalifica di Strahinja Pavlovic , dopo l'espulsione nella sfida contro la Lazio , ed è stata aggiunta, un po' a sorpresa, anche quella di Mike Maignan . Il portiere rossonero, infatti, dovrà scontare una giornata perché avrebbe rivolto un'espressione irriguardosa nei confronti del direttore di gara, Gianluca Manganiello , nel tunnel di San Siro alla conclusione del match contro i biancocelesti. Due assenze che peseranno, soprattutto per una squadra che non vive il migliore dei momenti. Dopo tre sconfitte consecutive, il Milan affronterà così il Lecce , prossimo avversario in campionato, senza Maignan e Pavlovic .

Sono tanti i dubbi

La squalifica del portiere rossonero, e la sua motivazione, si aggiunge a una polemica aperta sul motivo per il quale è stato espulso Strahinja Pavlovic. Come sempre, infatti, il Giudice Sportivo ha esposto il movente del cartellino rosso rimediato dal classe 2001. A differenza di quanto pensato subito dopo la partita, anche da un ex arbitro come Luca Marelli, il nazionale serbo è stato espulso per l'impedimento di una chiara occasione da rete (DOGSO) e non per grave fallo di gioco.