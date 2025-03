Forse un giorno i libri di storia, quella calcistica ovviamente, parleranno di una "rivoluzione rossonera". Il Milan sta vivendo una stagione all'insegna della delusione, degli alti e bassi e di una sfiducia che, probabilmente, non ha mai raggiunti questi picchi. Eliminati dalla Champions League da un modestissimo Feyenoord , esclusi dalla lotta per lo Scudetto dopo poco meno di un mese e ben lontani dal quarto posto che garantirebbe l'accesso alla prossima edizione della massima competizione europea. Certo, c'è ancora una semifinale di Coppa Italia da giocare e una Supercoppa aggiunta in bacheca, ma il tifo rossonero soffre un ambiente pieno di dubbi, confusione e lotte interne.

Inizia la rivoluzione?

Per questo, e tanti altri motivi, il futuro del club rossonero non appare molto luminoso. Le prospettive, infatti, non sembrano chissà quanto positive e i rumors, che si susseguono ogni giorno, aggiungo ulteriore pessimismo. Andiamo con ordine, però. Da qualche settimana a questa parte si parla molto di un profilo che, in questo momento, il Milan non ha: un direttore sportivo. Una figura a dir poco fondamentale, nonché responsabile della gestione strategica e operativa delle squadra. Insomma, un ponte tra gruppo e dirigenza.