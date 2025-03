Milan, squalifica a sorpresa per Maignan: ecco di cosa si è reso colpevole

Mike Maignan, portiere del Milan, ha rimediato una squalifica al termine della gara contro la Lazio. Questa l'indiscrezione lanciata negli ultimi minuti, anche se ancora non è giunta alcuna comunicazione da parte del Giudice Sportivo sul sito della Lega Serie A o tramite altre fonti. Nicolò Schira e Matteo Moretto, però, tramite un post pubblicato sui rispettivi account 'X', hanno fatto sapere come l'estremo difensore transalpino si sia reso colpevole di un episodio non particolarmente bello.