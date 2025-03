Milan, Reijnders: “Orgoglioso del rinnovo. Con questa maglia voglio vincere”

Sui compagni di squadra : "I miei compagni sono come una famiglia per me. Ultimamente, ho visto più loro che mia moglie e mio figlio. Il club stesso è come una famiglia. Posso dire che il Milan è la mia seconda casa".

Sulla sua avventura rossonera finora: "90 partite sono tante. Fortunatamente sto bene e in ogni partita posso dare il 100%. Voglio raggiungere il maggior numero di partite possibili con questa squadra. Ogni volta che indosso la maglia rossonera è come essere a casa e questo mi rende molto orgoglioso. Il primo anno bisogna adattarsi perché si tratta di un campionato nuovo e giocatori nuovi. In questa stagione mi sento molto più a mio agio. Sono riuscito a segnare più gol e a essere più costante. Sento di aver fatto un passo importante. In questo club posso giocare nei palcoscenici più importanti, per me è il contesto migliore in cui essere per continuare a migliorare come giocatore".