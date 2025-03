Direttore sportivo Milan, Tare in pole: punterebbe su questo allenatore

Tare, ex attaccante in Serie A per Brescia, Bologna e Lazio, ha iniziato a lavorare da dirigente nel club capitolino nel 2008, divenendone poi direttore sportivo l'anno seguente, 2009. È rimasto in carica per ben 14 stagioni, fino al 2023: in questo lasso di tempo, i biancocelesti hanno vinto 3 Coppe Italia e 3 Supercoppe Italiane.

Come allenatore potrebbe arrivare Fàbregas. Anche se ... — Alla scelta del nuovo allenatore, ovviamente, il nuovo direttore sportivo del Milan parteciperà. Cesc Fàbregas (Como) intriga parecchio ai piani alti di 'Casa Milan' per il gioco che propone e per la squadra che ha costruito alla guida dei lariani. Lo spagnolo, dunque, per il quotidiano sportivo nazionale è da considerare in cima alla lista dei desideri rossoneri.

Attenzione, però, ad una possibile virata improvvisa su uno degli allenatori top non presi in esame in Via Aldo Rossi la scorsa estate. Su tutti, Maurizio Sarri e Massimiliano Allegri, entrambi attualmente liberi sul mercato.