Allenatore Milan, Tassotti ipotesi viva: per il futuro Fabregas o …

Mauro Tassotti come allenatore del Milan sarebbe un'idea ancora viva: per la prossima stagione sembra essere invece corsa a due

Mauro Tassotti potrebbe essere il prossimo allenatore del Milan . Questa la voce che si è susseguita negli ultimi giorni dopo l'ennesima sconfitta rossonera contro la Lazio . Sérgio Conceicao , al termine di questa stagione, con ogni probabilità non sarà il tecnico del Diavolo e, secondo alcuni, tanto varrebbe separarsi anzitempo. Uno dei nomi che si è fatto è stato proprio quello dell'ex difensore, arrivato da qualche settimana per far parte dello staff di Milan Futuro . Si è detto, infatti, che difficilmente potrà fare il salto per guidare la prima squadra, proprio in favore di una sua permanenza nell'Under 23.

Allenatore Milan, resiste l'idea Tassotti: corsa a 2 per la stagione che verrà

Le ultime informazioni in merito le hanno fornite i colleghi di 'Sport Mediaset'. Secondo quanto riferito rimarrebbe comunque viva l'idea Mauro Tassotti nel caso in cui la situazione in casa Milan dovesse precipitare e Sérgio Conceicao non dovesse riuscire a risanarla. Per quanto riguarda il futuro, e quindi la prossima stagione, sembra essere una corsa a due. Il nome caldo sarebbe sempre quello di Cesc Fabregas, che rientra nel budget di 2,5/3 milioni di euro per l'allenatore. Il secondo profilo è quello di Massimiliano Allegri, che però costa di più a livello economico.