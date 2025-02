Panchina Milan, Conceicao rischia l’esonero? Occhio all’opzione Tassotti

Secondo SportMediaset, la situazione tra il Milan e Sergio Conceicao sarebbe complicata e quasi del tutto compromessa . Questo non solo per i risultati sul campo, ma anche per lo sfogo dell'allenatore portoghese dopo Bologna-Milan 2-1 . " Se volete me ne vado ", queste le parole che riporta il sito sportivo, che le interpreta come un chiaro messaggio per la società . Secondo SportMediaset, il Milan avrebbe due opzione da seguire da qui alla fine della stagione.

Panchina Milan, Tassotti possibile opzione da 'traghettatore'. La posizione di Conceicao...

La prima, si legge, sarebbe quella di tenersi Conceicao fine a giugno per poi dirsi addio. La seconda sarebbe quella di puntare su un traghettatore. Il nome per la panchina del Milan sarebbe quello di un ex giocatore e simbolo dei rossoneri, ovvero Mauro Tassotti. Come ricorda il sito, ha già guidato i rossoneri nella stagione 2000/2001 insieme a Cesare Maldini. La coppia aveva sostituito Zaccheroni ed era in panchina nel famoso 6-0 nel derby vinto contro l'Inter di Tardelli. Tassotti è da poco tornato in rossonero, entrando nello staff tecnico del Milan Futuro, prima guidato da Bonera e ora da Oddo. Secondo SportMediaset potrebbe essere l'uomo giusto, prima di un'altra rivoluzione in estate. LEGGI ANCHE: Milan, Conceicao: duro sfogo! "Serve rispetto". Ci sono anche note positive>>>