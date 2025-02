Milan, Conceicao non ci sta! Sfogo importante: “Non c’è altra strada per…”

"C'è un fallo clamoroso di mano sul primo gol. Dovevamo fare di più anche su questi errori. Tutti gli episodi decisivi ci colpiscono in queste partite". Così Sergio Conceicao, allenatore rossonero, si lamenta della direzione di gara di Bologna-Milan 2-1 da parte di Mariani. Queste le parole a 'DAZN'. Anche in conferenza stampa, il portoghese rincara la dose per quanto riguarda le decisioni dell'arbitro e del VAR: "Altre per errori degli arbitri o del VAR se l'arbitro non vede. Veramente non capisco, anche il secondo gol... L'ho visto: la palla è uscita". Un piccolo sfogo per quanto riguarda la direzione arbitrale. Poi Conceicao parla anche dei lati positivi della squadra. CONCEICAO SPUNTI POSITIVI>>>