Milan, qual è l’allenatore giusto per il futuro? I tifosi rossoneri si dividono

E poi? Poi c'è il più romantico dei ritorni: Carlo Ancelotti . Alla fine di questa stagione, infatti, la sua avventura al Real Madrid parrebbe destinata a concludersi. Il tecnico italiano, però, non ha ancora chiarito quello che sarà il suo futuro e in Italia lo hanno accostato, recentemente, anche alla Roma . I tifosi del Milan sognano di rivedere Carletto a San Siro, su quella panchina con cui ha ottenuto enormi successi. Eppure, ci sono da capire le intenzioni di Ancelotti , il quale, magari, vorrà tentare l'unica esperienza mancante: quella di una nazionale.

Finito qui? Assolutamente no. La confusione dirigenziale della storia recente ha condotto il popolo rossonero a chiedere a gran voce l'inserimento di un vero milanista. Ecco, dunque, che spunta il nome di Roberto De Zerbi . L'attuale allenatore del Marsiglia , cresciuto come giocatore proprio nel vivaio rossonero, rappresenta quel profilo dalle idee brillanti che, però, non ha ancora vissuto la gestione di un Top Club come il Milan . C'è chi accoglierebbe con entusiasmo questo rischio, confidando nel fatto che tutte le squadre allenate da De Zerbi hanno sempre espresso un calcio bello e divertente, dal Sassuolo al Brighton fino ad arrivare proprio al Marsiglia .

Non dimentichiamo mica i vari Massimiliano Allegri, Maurizio Sarri, Roberto Mancini e Gianpiero Gasperini, ma c'è una piccola fazione rossonera che vorrebbe confermare Sergio Conceicao. D'altronde, le modalità e i tempi con i quali il tecnico portoghese è arrivato in rossonero non prospettavano nulla di positivo. Nonostante ciò, Conceicao ha comunque conquistato un trofeo e si è fatto apprezzare per il carattere schietto e sincero. Sul campo, però, le prestazioni della squadra non sono state affatto soddisfacenti, ma c'è chi vorrebbe puntare ancora su di lui. Con maggior tempo a disposizione e una maggiore libertà sul mercato, alcuni tifosi rossoneri sono certi che Conceicao possa davvero cambiare questo Milan.