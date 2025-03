Lecce-Milan 2-3: doppietta di Pulisic, partita ribaltata!

Doppietta per Christian Pulisic, che torna al gol su azione e regala il primo vantaggio al Diavolo in Lecce-Milan al 'Via del Mare'

Daniele Triolo Redattore 8 marzo 2025 (modifica il 8 marzo 2025 | 20:21)

Il Milan di Sérgio Conceição passa per la prima volta in vantaggio contro il Lecce di Marco Giampaolo in occasione della partita della 28^ giornata della Serie A 2024-2025 che si sta svolgendo allo stadio 'Via del Mare'.

All'81', ancora Rafael Leão, dalla sinistra, inventa e ancora Christian Pulisic - stavolta di piatto sotto rete - batte Wladimiro Falcone per la terza volta in poco meno di un quarto d'ora. Lecce-Milan 2-3! LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Lecce-Milan >>>