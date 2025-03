Lecce-Milan 1-0 (45′): sfortunati e imprecisi davanti, leggeri dietro

Al 5' rossoneri ancora pericolosi, con il suggerimento, dalla destra, di Álex Jiménez a centro area per l'accorrente Pulisic. La difesa del Lecce, in enorme difficoltà, si rifugia in calcio d'angolo. Il successivo corner non genera problemi per la porta difesa da Falcone. Sulla ripartenza, a sorpresa, passano in vantaggio i padroni di casa.

Al 7', infatti, suggerimento in profondità di Þórir Jóhann Helgason per Nikola Krstović, il quale si porta il pallone sul destro e con una botta terrificante dal limite dell'area fa secco Marco Sportiello sul palo alla sua sinistra. Il Milan replica subito, e, all'8', va al tiro con Yunus Musah. Sulla conclusione dalla distanza dello statunitense si distende Falcone, che respinge con i pugni. Gara intensa e vibrante.

Al 12', sul cross dalla sinistra di Theo, spaccata di Giménez sotto porta con la sfera che termina di poco fuori dal palo alla sinistra di Falcone. Il Diavolo insiste e al 13' va al tiro dalla distanza con il debuttante Warren Bondo. Conclusione centrale, parata a terra senza troppi problemi da Falcone. Diavolo decisamente sfortunato oggi perché, al 15', sul calcio di punizione battuto con maestria da Theo Hernández dalla sinistra, Matteo Gabbia interviene e, di piatto, segna il gol del pareggio.

Anche in questo caso, però, Doveri, con il 'silent check' del V.A.R., annulla la rete rossonera. Sembra proprio non essere annata. Al 21' azione di sfondamento del Lecce sull'asse Helgason-Krstović: il centravanti giallorosso riesce ad entrare in area piccola, ad aggirare Kyle Walker prima e Sportiello poi, ma centra il palo. I salentini insistono e, al 23', sul buco di Malick Thiaw, Krstović serve Santiago Pierotti. L'argentino, da ottima posizione, svirgola la conclusione: pallone sul fondo.

Angolo di Helgason, colpo di testa di Pierotti sul fondo, poi il Milan replica - minuto 24 - con la galoppata di Theo Hernández, che taglia dentro al campo, arriva al limite dell'area di rigore e serve Giménez. Il messicano, invece di allargare per Álex Jiménez a destra o Pulisic a sinistra (entrambi in posizione migliore), si gira e prova la conclusione. Debole, ciccata: l'azione potenzialmente pericolosa termina in maniera ingloriosa.

Al 32' si riaffaccia il Milan dalle parti di Falcone: imbeccata di Tijjani Reijnders, squillo di Pulisic, parata d'istinto di Falcone. Dopo la conclusione sballata (34') di Frédéric Guilbert per il Lecce, il Milan si riversa nella metà campo giallorossa e, tra il 40' e il 42', va due volte ad un passo dal pareggio con Giménez. Prima con un colpo di testa sul cross di Pulisic - bravo Falcone - poi con un'incursione in area piccola sulla quale la difesa dei padroni di casa si salva con tanta fortuna.

L'arbitro Doveri concede 4' di recupero, nel secondo dei quali Helgason va alla conclusione chiamando in causa Sportiello. Parata a terra del portiere milanista. Lecce-Milan 1-0 al 45'. Il Diavolo dovrà cercare di essere meno 'ballerino' dietro e, soprattutto, più cattivo e incisivo davanti se vorrà ribaltare il match e portare a casa una vittoria che sarebbe ampiamente alla portata dei ragazzi di Conceição. LEGGI ANCHE: Segui qui il secondo tempo del LIVE testuale di Lecce-Milan >>>