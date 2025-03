Lecce-Milan 1-0: Krstovic porta in vantaggio i padroni di casa …

Il Lecce di Marco Giampaolo passa in vantaggio contro il Milan di Sérgio Conceição in occasione della partita della 28^ giornata della Serie A 2024-2025 che si sta svolgendo allo stadio 'Via del Mare'. Al 7' suggerimento in profondità di Þórir Jóhann Helgason per Nikola Krstović, il quale si porta il pallone sul destro e con una botta terrificante dal limite dell'area fa secco Marco Sportiello sul palo alla sua sinistra. Lecce-Milan 1-0 .... LEGGI ANCHE: Segui qui il LIVE testuale di Lecce-Milan >>>