Pagelle Lecce-Milan 2-3: Pulisic maestoso, Rafa Leao decisivo

PAGELLE LECCE-MILAN - Quando la ruota non gira, non gira. Il primo tempo di Lecce-Milan dice esattamente questo. I rossoneri partono alla grande e dopo neanche un minuto sembrava fossero già in vantaggio, con una grande azione. La gioia dura poco: il gol viene annullato per fuorigioco di Gimenez e poco dopo il Lecce va clamorosamente in vantaggio, con un gran gol di Krstovic che calcia da fuoriarea. Reagisce il Milan, ma tra parate di Falcone e tanta sfortuna, non pareggia. Anzi, la beffa diventa tripla quando viene annullato anche a Gabbia il gol dell'1-1. Nel frattempo i giallorossi colpiscono un palo. I rossoneri giocano bene, ma se ogni volta si parte sotto 1-0 diventa difficile: gli avversari si chiudono e ripartono. Inoltre, non fischiato un rigore su Theo Hernandez, tra i più positivi. Il secondo tempo sembra andare anche peggio: il Milan abbassa il ritmo e il Lecce raddoppia. Sembra la fine, sembra il baratro. Invece arriva la riscossa. Trascinato da un grande Rafa Leao e un enorme Pulisic, il Milan la ribalta. Vittoria clamorosa, ma che, arrivando in queste modalità, potrebbe essere la scintilla che serviva.