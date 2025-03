Calciomercato Milan, pole position per Ricci! Due alternative

Calciomercato Milan , manca ancora qualche mese all'inizio delle trattative estive, ma i rossoneri stanno già lavorando per il futuro. Nei piano c'è il nuovo direttore sportivo su cui ci potrebbero essere delle novità durante la pausa per le partite delle nazionali. Poi a catena il nuovo allenatore e le possibile mosse per la squadra. Niccolò Ceccarini , esperto di calciomercato, ha scritto un editoriale per 'Tuttomercatoweb' parlando anche del Diavolo. Ecco le possibili mosse a centrocampo.

Calciomercato Milan, Ricci: rossoneri avanti. Ecco cosa serve. Mentre Loftus-Cheek...

"I rossoneri sono sempre in pole position per Samuele Ricci". Così apre il giornalista sul Milan. Per convincere Cairo (presidente del Torino) a giugno dovrebbero servire almeno 30 milioni di euro. Nel frattempo tra le alternative in Italia ci sarebbe Frendrup del Genoa, su cui ci sarebbe anche l'Inter. Non solo, l'altra possibile opzione sarebbe quella di Fabbian. Al momento però sarebbe solo un’idea. In uscita ci sarebbe invece Loftus-Cheek, che oggi torna tra i convocati di Conceicao. LEGGI ANCHE: Milan-Como, probabili formazioni: Conceicao cambia modulo. E Leao...>>>