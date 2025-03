Milan-Como, probabili formazioni: Conceicao cambia modulo. E Leao…

Milan-Como, 29^ giornata del campionato della Serie A 2024-25. I rossoneri devono per forza vincere per sperare in una clamorosa rimonta verso i posti europee in campionato. Non solo, finire al meglio in campionato potrebbe anche aiutare la squadra di Sergio Conceicao a dare il meglio di sé in Coppa Italia, dove, per arrivare in finale, ci sarà da battere l'Inter in semifinale. Ecco le probabili formazioni di Milan-Como da 'La Gazzetta dello Sport'. PROSSIMA SCHEDA>>>