Siamo entrati nella settimana decisiva (qui le notizie) per capire quale sarà il futuro del Milan: Gerry Cardinale deve prendere le sue scelte. Mancano ancora i dirigenti e il nuovo allenatore, anche se da questo punto di vista il primo nome per la panchina dei rossoneri è Ruben Amorim, tecnico portoghese che è libero dopo la sua avventura negativa al Manchester United. Come scrive La Gazzetta dello Sport, Amorim si è incontrato varie volte a Londra con Gerry Cardinale, con le persone vicine al portoghese molto fiduciose sulla buona riuscita della trattativa. Amorim ora è in pole position.

La tattica di Ruben Amorim e le cifre del contratto

I numeri e la media punti in carriera

Amorim piace per la suacon il suo 3-4-3 che in fase offensiva diventa addirittura un 3-1-6 in determinate circostanze. Il portoghese è libero e non ha pretese incredibili per quanto riguarda l'ingaggio: c'è una base di accordo per un. Chi lo conosce lo descrive molto motivato e pronto per la nuova avventura nel Milan.Dopo il passo falso con il Manchester United resta il dubbio sulle abilità del portoghese in contesti difficili e quando è sotto pressione. Amorim ha avuto un grandissimo impatto in Portogallo prima con il Braga e poi con lo Sporting e infatti era uno dei giovani allenatori in rampa di lancio, prima di fallire in Premier League.

Questa la media punti con il Manchester United: 1,43. Condita anche dalla sconfitta in finale di Europa League contro il Tottenham. Nelle altre esperienze in carriera aveva chiuso con 2,28 di media punti con lo Sporting e 2,38 al Braga, medie quindi estremamente positive.

I talenti valorizzati allo Sporting

Viktor Gyökeres è diventato uno degli attaccanti più ricercati e forti in tutta Europa.

è diventato uno degli attaccanti più ricercati e forti in tutta Europa. Mentre ha rigenerato Pedro Porro come esterno a tutta fascia.

come esterno a tutta fascia. Lanciato del tutto il talento immenso di Nuno Mendes. Questo per fare solo tre esempi.

Le richieste di calciomercato per il nuovo Milan

Nella sua esperienza allo Sporting ha anche valorizzato dei talenti molto interessanti:Se il Milan dovesse davvero decidere di chiudere per Amorim servirebbero comunquee non solo giovani di belle prospettive: manca una prima punta importante su cui fare affidamento e Amorim potrebbe richiedere anche rinforzi sugli esterni, determinanti per il suo gioco super offensivo. Il fattore principale resta la fiducia: il portoghese dovrà lavorare in un clima sereno, senza pressioni e divisioni interne.