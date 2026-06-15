Nella notte italiana si è svolto l'evento 'Freedom UFC 250' per celebrare il 250° anniversario degli Stati Uniti e l’80° compleanno del presidente USA Donald Trump. L'ottagono è stato montato sul prato sud della Casa Bianca che ha ospitato un evento sportivo. Tra gli spettatori presenti anche Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic, ripresi dalle telecamere dell'evento sorridenti e rilassati. Ecco la foto.

Zlatan Ibrahimovic y Gerry Cardinale, el propietario del Milan, presentes en el evento de la UFC en la Casa Blanca.



Se viene contando en los últimos días que hay mucha fricción entre ambos.



Lo que más me sorprende es que no esté viendo a Suecia ante Túnez. pic.twitter.com/CSQ0rxwC3W — Jose Rodríguez (@JosRodriguez37) June 15, 2026

Tra l'altro l'evento è andato in onda nello stesso orario in cui la Svezia stava giocando contro la Tunisia (partita dei Mondiali stravinta per 5-1 dagli svedesi). Strano che Ibrahimovic, voce tecnica di Fox Sports, non abbia seguito il debutto nella Coppa del Mondo della sua nazionale di calcio.

Le immagini dagli USA smentiscono i dissidi nel Milan

Sia il proprietario del Milan che il consulente di RedBird sono quindi negli Stati Uniti con il Diavolo che è ancora nella piena ricerca del nuovo allenatore e del nuovo organigramma rossonero ( qui tutte le notizie ). Immagini molto chiare che certificano come

Negli scorsi giorni si è parlato anche di possibili dissidi tra i due, proprio per quanto riguarda le scelte sul futuro del Milan (leggi qui). Il fatto che seguano un evento del genere vicini e con il sorriso smentisce proprio le indiscrezioni circolate sul loro rapporto.

Il ruolo di Ibrahimovic e i consigli a Gerry Cardinale

Le scelte per il futuro: Ruben Amorim e Markus Krösche

Ibrahimovic è ancora fondamentale per Gerry Cardinale: il consulente di RedBird, anche se non è un dirigente del Milan, sta dando i suoi consigli e le sue idee al proprietario rossonero, sia per quanto riguarda il nuovo allenatore del Diavolo, sia per quanto riguarda la nuova dirigenza dei rossoneri.Siamo arrivati alla seconda metà di giugno e la coppia che decide il destino del Milan sembra essere ormai arrivata al traguardo finale per quanto riguarda le scelte: per la panchina il primo nome ècon il quale c'è già un accordo per un

Per la dirigenza c'è ancora qualche dubbio, ma il nome forte per prendere in mano le redini del progetto rossonero è Markus Krösche, l'uomo dietro i recenti successi dell'Eintracht di Francoforte.