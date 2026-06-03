In questi giorni cruciali, Gerry Cardinale (managing partner del fondo RedBird e proprietario del Milan) sta conducendo in prima persona, insieme ai suoi uomini di fiducia Massimo Calvelli (amministratore delegato facente funzione) e Zlatan Ibrahimović (Senior Advisor), le trattative per ridisegnare l'organigramma del Diavolo. L'obiettivo è individuare contemporaneamente il nuovo direttore tecnico, il nuovo direttore sportivo e la nuova guida della panchina.