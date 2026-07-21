È sorto un vero e proprio velo di mistero intorno al possibile trasferimento di Pervis Estupiñán dal Milan all'Aston Villa in questa sessione estiva di calciomercato. I negoziati tra i rossoneri e i Villans per il passaggio del terzino sinistro ecuadoriano, classe 1998, alla corte di Unai Emery sono entrati nel vivo, ma le ultime ore hanno registrato visioni contrastanti sulla reale vicinanza della fumata bianca.

Le cifre dell'affare: la richiesta del Milan e l'intesa con il giocatore

La situazione finanziaria ed economica dell'operazione è ben delineata. Il Milan, che soltanto un anno fa aveva investito 19 milioni di euro complessivi (17 di parte fissa più 2 di bonus legati alle variabili) per prelevare il calciatore dal Brighton, punta a monetizzare al massimo la cessione. La richiesta della dirigenza di Via Aldo Rossi per lasciar partire il nazionale sudamericano in direzione Birmingham è di, cifra necessaria anche a tutelare il valore residuo a bilancio (13,6 milioni di euro) ed evitare una minusvalenza dopo una prima stagione italiana caratterizzata da alti e bassi.

Dal punto di vista dell'entourage del calciatore, la strada appare in discesa. Tutti i principali esperti di mercato concordano sul fatto che l'esterno ecuadoriano abbia già raggiunto un'intesa di massima con la società inglese: sul tavolo c'è un ricco contratto di cinque anni a 3 milioni di euro netti a stagione. Per sbloccare definitivamente la trattativa occorre colmare l'ultima, sottile distanza sulla valutazione complessiva del cartellino tra le due società.

Gazzetta contro Corriere: il fattore Rubén Amorim congela l'operazione?

Sulle tempistiche e sull'esito imminente dell'affare, però, i quotidiani sportivi oggi in edicola si dividono nettamente. Se da un lato il Corriere dello Sport cavalca la tesi di una trattativa ormai in dirittura d'arrivo e alle battute finali, di diverso avviso è La Gazzetta dello Sport, che solleva un dubbio di natura prettamente tecnica.

Secondo la rosea, l'Aston Villa starebbe premendo per accogliere subito il giocatore nel proprio ritiro, ma a frenare i tempi sarebbe proprio il Milan. Il motivo risponde al nome di Rubén Amorim. Il nuovo allenatore rossonero, infatti, avrebbe espresso il desiderio di vedere e valutare il calciatore da vicino durante le sessioni di allenamento prima di concedere il definitivo semaforo verde alla partenza.

La filosofia tattica del nuovo tecnico rossonero

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Amorim conosce molto ben doti e caratteristiche di Estupiñán, avendolo affrontato direttamente nella stagione 2024-2025 sui campi della Premier League inglese. L'ex tecnico dello Sporting Lisbona e del Manchester United è consapevole che il mercato attuale offre pochissime alternative di livello internazionale nel ruolo di esterno sinistro a tutta fascia, un tassello fondamentale per la sua idea di calcio e per i suoi moduli tattici.A meno che dai Villans non giunga un'offerta economica considerata irrinunciabile e fuori mercato dalla dirigenza milanista, l'allenatore portoghese preferisce non privarsi frettolosamente di una risorsa che potrebbe rivelarsi utile nel corso della stagione. La parola fine su questa complessa trama di mercato, dunque, sembra ancora ben lontana dall'essere scritta.