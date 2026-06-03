Milan, il proprietario Gerry Cardinale ha offerto la direzione tecnica del club rossonero a Ralf Rangnick. C'è lo stallo legato ai dubbi di Zlatan Ibrahimović e scatta l'ultimatum nei confronti del tedesco. Leggi i dettagli del piano di RedBird

Lunedì 25 maggio ha segnato l'anno zero del nuovo corso rossonero. Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird, ha avviato una ristrutturazione radicale azzerando i vertici dell'area tecnica e dirigenziale del Milan. L'addio simultaneo di Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada, Igli Tare e Massimiliano Allegri risponde alla necessità di implementare una visione aziendale basata su un modello fortemente integrato e guidato dai dati.