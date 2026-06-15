Il Milan continua a studiare i possibili colpi per la prossima sessione di calciomercato: tra i nomi nel mirino del club c'è anche Michael Kayode, terzino destro italiano classe 2004 del Brentford. Secondo Calciomercato.it, le sue prestazioni hanno attirato l’interesse dei grandi club, compreso quello della Juventus e quello dei rossoneri, anche se ci sono due ostacoli. Il primo è rappresentato dal prezzo: il Brentford valuta Kayode tra i 35 e i 40 milioni di euro. Il secondo nodo da sciogliere è che il giocatore vorrebbe continuare a giocare in Premier League.

Calciomercato Milan, i numeri di Kayode

37 partite giocate da titolare in Premier League per Kayode con 3264 minuti in campo e 88 minuti di media.

In pratica non è uscito mai, dimostrando di essere un giocatore con una resistenza fuori dal comune.

1 gol e 1 assist in stagione per Kayode, che non ha quindi numeri eccelsi dal punto di vista statistico (dati da Sofascore), ma ha già grande esperienza nonostante la giovane età.

In più è un calciatore duttile, visto che può giocare sia a destra che a sinistra e non avrebbe problemi anche a giocare come esterno di centrocampista in una difesa a tre.

Analisi PM: un colpo importante

L’interesse del Milan per Michael Kayode non è casuale, visto che è un giocatore che si sposa benissimo con le linee di RedBird : è un giocatore ancora giovane, italiano e con grandi margini di miglioramento sia economici che tecnici. In più ha già giocato in un campionato ultra-competitivo come la Premier League e quindi sarebbe prontissimo anche per il ritorno in Serie A (ha giocato con la Fiorentina).

L'ostacolo economico dei 35-40 milioni richiesti dal Brentford è difficile da superare, ma il Milan ci potrebbe provare, magari dopo aver ceduto alcuni giocatori che non fanno più parte del progetto rossonero. La sua capacità di pressare alto e l'incredibile resistenza atletica emersa dai dati stagionali sono doti rare e al Milan servirebbe tantissimo un altro giocatore importante per le fasce. Kayode potrebbe diventare fin da subito un titolare importante per il Milan.