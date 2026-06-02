La resistenza dei giornalisti—
Nonostante il via libera formale delle autorità, RedBird non è riuscita a superare l'ostilità della redazione del 'The Telegraph'. I giornalisti hanno pubblicato diversi articoli critici contro la proprietà del Milan, culminati a fine ottobre con un'inchiesta su John Thornton. Il Presidente del fondo è finito al centro delle accuse per un presunto legame con il governo cinese. A causa di questo clima di sfiducia, Cardinale ha scelto di fare un passo indietro. Il quotidiano britannico resta così all'asta, dove era stato inserito nel 2023 dalla banca Lloyds a seguito del mancato pagamento di un debito da 1,5 miliardi da parte della famiglia Barclay.
Milan, altro scivolone per Cardinale—
Questo passo falso del fondo RedBird si unisce all'imminente contestazione, prevista a New York nelle prossime settimane. I tifosi rossoneri, infatti, si stanno muovendo per acquistare un maxischermo a Times Square, nel cuore di Manatthan. L'idea, partita dal Milan Club di Valle Telesina e sostenuta dall'AIMC e dalla Curva Sud, prevede l'acquisto di un display nel cuore di Manhattan. L'obiettivo? Proiettare una scritta che reciti: "Save AC Milan - Cardinale Out".
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