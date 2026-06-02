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Milan, altro scivolone per Cardinale: anche il ‘The Telegraph’ si oppone a RedBird. Ecco cosa è successo

Gerry Cardinale, proprietario Milan
Il fondo RedBird, proprietario del Milan, ritira l'offerta per il The Telegraph: decisiva l'opposizione della redazione contro Gerry Cardinale
Redazione PM

Come riportato dal 'Corriere della Sera', RedBird, il fondo statunitense proprietario del Milan, ha ritirato ufficialmente l'offerta da 570 milioni di euro per l'acquisto del 'The Telegraph'. Dopo mesi di trattative, il gruppo guidato da Gerry Cardinale ha dovuto abbandonare i piani di investimento per il quotidiano conservatore britannico, che l'imprenditore mirava a digitalizzare per trasformarlo nel "New York Times di centro-destra". A decretare il fallimento dell'operazione sono state le forti resistenze della redazione e una serie di passaggi burocratici.

Milan, il 'The Telegraph' boccia Cardinale

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Il percorso per l'acquisizione del quotidiano è stato complicato fin dall'inizio. RedBird si era mossa in un primo momento attraverso l'aiuto finanziario da capitali degli Emirati Arabi. Questa prima manovra è stata bloccata direttamente dal governo britannico, che ha introdotto una norma specifica per impedire a Stati stranieri di possedere testate giornalistiche nazionali. Successivamente, Cardinale ha ripresentato una seconda offerta tramite una nuova struttura controllata direttamente dal fondo americano, lasciando al gruppo editoriale di Abu Dhabi (Imi) solo una quota di minoranza.

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La resistenza dei giornalisti

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Nonostante il via libera formale delle autorità, RedBird non è riuscita a superare l'ostilità della redazione del 'The Telegraph'. I giornalisti hanno pubblicato diversi articoli critici contro la proprietà del Milan, culminati a fine ottobre con un'inchiesta su John Thornton. Il Presidente del fondo è finito al centro delle accuse per un presunto legame con il governo cinese. A causa di questo clima di sfiducia, Cardinale ha scelto di fare un passo indietro. Il quotidiano britannico resta così all'asta, dove era stato inserito nel 2023 dalla banca Lloyds a seguito del mancato pagamento di un debito da 1,5 miliardi da parte della famiglia Barclay.

Milan, altro scivolone per Cardinale

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Questo passo falso del fondo RedBird si unisce all'imminente contestazione, prevista a New York nelle prossime settimane. I tifosi rossoneri, infatti, si stanno muovendo per acquistare un maxischermo a Times Square, nel cuore di Manatthan. L'idea, partita dal Milan Club di Valle Telesina e sostenuta dall'AIMC e dalla Curva Sud, prevede l'acquisto di un display nel cuore di Manhattan. L'obiettivo? Proiettare una scritta che reciti: "Save AC Milan - Cardinale Out".

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