Come riportato dal 'Corriere della Sera', RedBird , il fondo statunitense proprietario del Milan , ha ritirato ufficialmente l'offerta da 570 milioni di euro per l'acquisto del 'The Telegraph'. Dopo mesi di trattative, il gruppo guidato da Gerry Cardinale ha dovuto abbandonare i piani di investimento per il quotidiano conservatore britannico, che l'imprenditore mirava a digitalizzare per trasformarlo nel "New York Times di centro-destra". A decretare il fallimento dell'operazione sono state le forti resistenze della redazione e una serie di passaggi burocratici.

Milan, il 'The Telegraph' boccia Cardinale

Il percorso per l'acquisizione del quotidiano è stato complicato fin dall'inizio. RedBird si era mossa in un primo momento attraverso l'aiuto finanziario da capitali degli Emirati Arabi. Questa prima manovra è stata bloccata direttamente dal governo britannico, che ha introdotto una norma specifica per impedire a Stati stranieri di possedere testate giornalistiche nazionali. Successivamente, Cardinale ha ripresentato una seconda offerta tramite una nuova struttura controllata direttamente dal fondo americano, lasciando al gruppo editoriale di Abu Dhabi (Imi) solo una quota di minoranza.