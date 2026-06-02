Non si ferma la contestazione dei tifosi del Milan nei confronti di Gerry Cardinale. Le tensioni tra il proprietario del club e i tifosi sono iniziate nel 2023, dopo l'allontanamento di Frederic Massara e Paolo Maldini, che ha sancito una spaccatura totale con il popolo rossonero. La mancata qualificazione in Champions League e il conseguente ridisegnamento dell'organigramma societario hanno aumentato il malcontento dei milanisti, che ora sono pronti a fare le cose in grande.