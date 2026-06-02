Proprio in virtù di questo percorso d'eccellenza, il Milan ha già pianificato un secondo vertice esplorativo entro la fine della settimana per valutare la sua filosofia di gioco e la fattibilità tattica del progetto.
I due ostacoli economici tra Jaissle e il Milan—
Se il profilo tecnico affascina l'intero management di via Aldo Rossi, la fattibilità economica dell'operazione rappresenta un autentico scoglio per i parametri finanziari di RedBird. La trattativa con l'Al-Ahli si scontra infatti con due cifre monumentali:
La strategia di RedBird per la panchina 2026-2027—
Nonostante le complessità economiche, l'interesse del Milan resta concreto. La proprietà apprezza la capacità del tecnico di valorizzare i giovani talenti all'interno di un sistema tattico codificato e moderno. Il confronto previsto nei prossimi giorni servirà a capire se la volontà del tecnico di misurarsi con il calcio europeo potrà colmare la distanza economica, regalando al Milan il profilo forse più ideale per l'inizio di una nuova era sportiva.
© RIPRODUZIONE RISERVATA