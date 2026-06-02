Matthias Jaissle è il secondo nome di Ralf Rangnick (che può diventare direttore tecnico dei rossoneri) per la panchina del Milan nella stagione 2026-2027. Ecco i dettagli sul vertice, il palmarès e i due enormi ostacoli economici con l'Al-Ahli

Il casting per la panchina del Milan non si ferma all'incontro odierno con Oliver Glasner. Sotto la regia strategica di Ralf Rangnick – sempre più vicino a rilevare la direzione tecnica del club – la dirigenza rossonera sta delineando una vera e propria rivoluzione generazionale. Nella lista consegnata a Gerry Cardinale, Massimo Calvelli e Zlatan Ibrahimović, brilla con forza il nome di Matthias Jaissle, l'astro nascente della scuola degli allenatori tedeschi.