Il Milan è davanti a un bivio storico che potrebbe ridisegnare completamente la struttura tecnica e societaria del club. Gerry Cardinale, managing partner del fondo RedBird, e il suo braccio destro Massimo Calvelli – che ha temporaneamente ereditato alcune deleghe dell'ex AD Giorgio Furlani – sono fortemente orientati ad affidare la direzione tecnica a Ralf Rangnick. Una scelta che rappresenta una vera e propria rivoluzione culturale, ma che sta già innescando profonde tensioni interne a Casa Milan.