Il manager tedesco Ralf Rangnick, per accettare l'incarico di direttore tecnico del Milan, esige il controllo totale, anche del settore giovanile e 20 collaboratori. Sullo sfondo resta il nodo ingaggi e le piste che portano ai tecnici Mauricio Pochettino e Arne Slot.

Il diktat di Rangnick: controllo a 360° e lo scontro con Ibrahimović

Le prossime ore si preannunciano decisive per definire l'assetto della nuova area tecnica del Milan. Il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, ha messo sul tavolo un'offerta formale per affidare il ruolo di direttore tecnico a Ralf Rangnick. L'attuale Commissario Tecnico dell'Austria sta valutando il progetto, ma ha già presentato alla proprietà statunitense una lista di richieste vincolanti e intransigenti.