Il manager tedesco pretende la gestione assoluta dell'area sportiva, che include:
Proprio l'ultimo punto rappresenta il principale terreno di scontro con Zlatan Ibrahimović. Il Senior Advisor rossonero, da sempre molto attento allo sviluppo del vivaio, non appare propenso a cedere l'intero controllo del club a Rangnick, temendo una totale perdita di centralità nelle decisioni chiave.
Il piano B di Ibrahimović: l'opzione Ramón Planes—
Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, la dirigenza del Milan sta portando avanti una strategia parallela per non farsi trovare impreparata in caso di fumata nera con Rangnick. L'alternativa studiata da Ibrahimović prevede l'ingaggio dello stimato direttore sportivo spagnolo Ramón Planes, profilo internazionale di alto livello ideale per una gestione condivisa dell'area tecnica.
In questa configurazione, la panchina verrebbe affidata a un tecnico di matrice internazionale. Resta viva l'opzione che porta a Mauricio Pochettino, attuale selezionatore degli Stati Uniti d'America, il cui profilo sposa perfettamente le linee guida di RedBird per mentalità ed esperienza globale, soprattutto in Premier League.
Il retroscena Slot e l'ostacolo economico degli ingaggi—
Sullo sfondo delle consultazioni societarie è emerso anche il profilo di Arne Slot. Il tecnico è una figura particolarmente gradita a Ibrahimović, anche a fronte degli ottimi rapporti con l'agente Rafaela Pimenta, custode dell'impero professionale che fu di Mino Raiola. Tuttavia, la pista legata all'allenatore olandese si scontra con un ostacolo di natura prettamente economica.
I parametri finanziari dell'operazione evidenziano una netta distanza tra le parti:
Qualora l'accordo con Rangnick dovesse sfumare a causa del mancato compromesso sui poteri operativi, il Milan dunque potrebbe stringere i tempi per il tandem composto da Planes e una guida tecnica compatibile con i rigidi paletti finanziari del club.
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