Nuovo allenatore: Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimović cercano il sostituto di Massimiliano Allegri al Milan. Niente italiani. Si punta su un tecnico internazionale: meglio se ha già vinto e/o convinto in Premier League, il miglior torneo d'Europa

La svolta culturale di RedBird: il diktat di Gerry Cardinale

Dopo l'esonero ufficiale di Massimiliano Allegri, il Milan ha avviato la ricerca del nuovo allenatore ponendo un vincolo strategico imprescindibile. Il proprietario del club rossonero e managing partner del fondo RedBird, Gerry Cardinale, ha affidato il mandato operativo al suo Senior AdvisorZlatan Ibrahimović, fissando una condizione chiara: la nuova guida tecnica dovrà possedere una forte matrice internazionale e un background culturale e metodologico tipico della Premier League.