Francesco Ordine, giornalista sportivo, ha rivelato i dettagli del faccia a faccia con Gerry Cardinale allo 'SportMediaset Live Riccione': dal veto sui dirigenti italiani al budget ridotto senza Champions League. Scopri di più

Daniele Triolo Redattore 31 maggio - 13:40

I dettagli emersi sul ribaltone societario che ha azzerato l'organigramma del Milan continuano a delineare uno scenario sempre più complesso per il futuro del club. Prima di ufficializzare i licenziamenti in tronco di Furlani, Moncada, Tare e Allegri all'indomani del k.o. contro il Cagliari, il proprietario di RedBird, Gerry Cardinale, ha tenuto un summit strategico a porte chiuse con un ristretto gruppo di giornalisti selezionati.

A rivelare i contenuti e le linee guida di questo incontro riservato è stato oggi Francesco Ordine, giornalista de Il Giornale e del Corriere dello Sport, intervenuto in diretta nel corso dello speciale di SportMediaset Live Riccione. Le sue parole tracciano una rotta societaria radicale e destinata a far discutere la tifoseria.