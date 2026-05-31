Leao è davvero un campione?

Nelle sue 8 stagione al Milan, Leao ha segnato 80 gol e servito 65 assist in 291 presenze, diventando il 15° marcatore nella storia del club, oltre che il 6° assistman all-time. Se un giocatore con questi numeri non si può definire un campione, ci siamo davvero molto vicini. Il suo atteggiamento ha spesso scatenato le polemiche dei tifosi, ma quando riceveva palla sulla fascia sinistra e puntava il diretto avversario era una vera e propria forza della natura.