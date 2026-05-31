A quasi una settimana dal ribaltone totale che ha azzerato l'organigramma dirigenziale e sportivo del Milan, il club di Via Aldo Rossi accelera i casting per la stagione 2026-2027. Al momento, il "ticket" composto da Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico e Oliver Glasner in panchina rappresenta la pista più concreta. La proprietà RedBird intende affidare le chiavi della rinascita all'uomo che ha plasmato i miracoli calcistici di Hoffenheim e Lipsia in Bundesliga.