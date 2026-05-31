La caccia all'allenatore ha già vissuto tappe frenetiche e colpi di scena. Dopo i sondaggi esplorativi e i conseguenti rifiuti incassati dagli spagnoli Andoni Iraola e Xavi Hernández, e con le quotazioni di Mauricio Pochettino in netto ribasso, la dirigenza rossonera sta valutando profili di respiro internazionale capaci di sposare una filosofia moderna e sostenibile.