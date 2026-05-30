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Milan, Pedullà durissimo nei confronti di Cardinale: “Un incompetente”. Poi attacca anche Ibrahimovic

Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale
Alfredo Pedullà perde la pazienza: duro attacco nei confronti del proprietario del Milan Gerry Cardinale e dell Senior Advisor di RedBird Zlatan Ibrahimovic
Redazione PM

Il Milan si prepara a rifondare il progetto tecnico per l'ennesima volta. Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic stanno valutando diversi profili per il nuovo corso, ma la decisione finale non è ancora stata presa. In merito a questa fase di ricostruzione, si è espresso anche Alfredo Pedullà.

Milan, Pedullà attacca Cardinale e Ibrahimovic

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Il giornalista ha usato parole molto forti per descrivere il comportamento e le competenze di Ibrahimovic e Cardinale. Di seguito, un estratto del suo commento durante la diretta di 'Sportitalia'.

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"Gli azionisti non prendono decisioni, mentre lui sceglie e ora sta addirittura andando via. È una situazione incredibile. Capisco la posizione dei soci, ma basta pensare a tutto ciò che lui pubblicherà sui social durante i Mondiali proprio mentre il calciomercato sarà nel vivo. Ormai, dopo aver visto questa foto, tutto mi sembra coerente con questo scenario.

Cardinale è un incompetente. Il fatto che gli abbia dato carta bianca non significa che abbia agito bene, anche perché i progetti di Cardinale falliscono molto spesso. Lo ha dimostrato chiaramente con le sue decisioni. Se gli ha affidato pieni poteri, è molto probabile che si vada incontro a un flop".

La nostra analisi

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Che il Milan abbia un problema di progettazione è evidente. Stiamo per assistere al terzo "anno zero" consecutivo e l'organigramma del futuro è ancora tutto da definire. Se la rivoluzione era già in programma, perché non erano già pronti anche i nomi dei sostituti? Ridursi all'ultimo rappresenta un rischio concreto per il club, soprattutto in virtù degli impegni Mondiali di Zlatan Ibrahimovic. La sensazione è che le scelte finali possano essere prese prima dell'inizio della Coppa del Mondo, ma non saremmo stupidi se dovessero slittare ulteriormente

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