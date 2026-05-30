"Gli azionisti non prendono decisioni, mentre lui sceglie e ora sta addirittura andando via. È una situazione incredibile. Capisco la posizione dei soci, ma basta pensare a tutto ciò che lui pubblicherà sui social durante i Mondiali proprio mentre il calciomercato sarà nel vivo. Ormai, dopo aver visto questa foto, tutto mi sembra coerente con questo scenario.

Cardinale è un incompetente. Il fatto che gli abbia dato carta bianca non significa che abbia agito bene, anche perché i progetti di Cardinale falliscono molto spesso. Lo ha dimostrato chiaramente con le sue decisioni. Se gli ha affidato pieni poteri, è molto probabile che si vada incontro a un flop".

La nostra analisi — Che il Milan abbia un problema di progettazione è evidente. Stiamo per assistere al terzo "anno zero" consecutivo e l'organigramma del futuro è ancora tutto da definire. Se la rivoluzione era già in programma, perché non erano già pronti anche i nomi dei sostituti? Ridursi all'ultimo rappresenta un rischio concreto per il club, soprattutto in virtù degli impegni Mondiali di Zlatan Ibrahimovic. La sensazione è che le scelte finali possano essere prese prima dell'inizio della Coppa del Mondo, ma non saremmo stupidi se dovessero slittare ulteriormente