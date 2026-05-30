Il sito Transfermarkt ha voluto pubblicare una speciale classifica legata ai portieri più preziosi del nostro campionato. Il francese risulta essere comunque nel podio, ma non al primo posto. In cima alla classifica comanda Mile Svilar, portiere della Roma, con una valutazione di 35 milioni. A seguire Carnesecchi dell'Atalanta, la cui valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Al terzo posto, invece, troviamo proprio Mike Maignan del Milan, sceso a 20 milioni di euro.
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