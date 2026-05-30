La ferita è ancora aperta in casa Milan. Dopo una settimana dal triplice fischio che ha sancito la mancata partecipazione alla prossima edizione della Champions League, l'amarezza è ancora ben presente, sia in società che, soprattutto, nei tifosi. I verdetti in Serie A, infatti, hanno condannato i rossoneri al quinto posto in classifica. A 'complicare' il tutto ci sono anche dei dati legati al portiere Mike Maignan.