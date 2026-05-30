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Milan, il danno oltre la beffa: scende la valutazione di Maignan, la classifica

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Dopo l'esclusione dalla Champions League, anche la beffa: crolla la valutazionedi Maignan, ecco la classifica speciale
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

La ferita è ancora aperta in casa Milan. Dopo una settimana dal triplice fischio che ha sancito la mancata partecipazione alla prossima edizione della Champions League, l'amarezza è ancora ben presente, sia in società che, soprattutto, nei tifosi. I verdetti in Serie A, infatti, hanno condannato i rossoneri al quinto posto in classifica. A 'complicare' il tutto ci sono anche dei dati legati al portiere Mike Maignan.

Milan, crollo di valutazione per Maignan: la classifica speciale

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A certificare il momento negativo che il diavolo ha passato nell'ultimo mese, sono arrivati dei dati  che fotografano una situazione impietosa per uno dei leader dello spogliatoio: Mike Maignan. Il portiere francese, che a gennaio ha rinnovato con il Milan fino al giugno del 2031, ha subito un calo di valutazione molto importante.

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Il sito Transfermarkt ha voluto pubblicare una speciale classifica legata ai portieri più preziosi del nostro campionato. Il francese risulta essere comunque nel podio, ma non al primo posto. In cima alla classifica comanda Mile Svilar, portiere della Roma, con una valutazione di 35 milioni. A seguire Carnesecchi dell'Atalanta, la cui valutazione si aggira attorno ai 30 milioni di euro. Al terzo posto, invece, troviamo proprio Mike Maignan del Milan, sceso a 20 milioni di euro.

 

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