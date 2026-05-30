Il blackout col Milan—
L'americano, dopo una prima parte di stagione al top, col passare dei mesi ha subito un preoccupantissimo calo di rendimento. Nella prima parte della stagione, Pulisic è stato il punto di riferimento offensivo: con i suoi gol pesanti è riuscito a diventare uno dei giocatori più decisivi del Milan. I numeri, infatti, non mentono: 8 gol, 4 assist e 1566 minuti giocati.
Fino a gennaio, Pulisic ha avuto un'impatto più che positivo, poi però qualcosa è cambiato. Il rendimento non è stato più lo stesso. Il dato più preoccupante è quello legato ai gol: l'ultima rete dell'americano risale al 28 dicembre 2025 in occasione di Verona-Milan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA