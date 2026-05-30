Dopo gironi di incertezza, è arrivata la scelta: il capitano degli USA sarà Tim Ream, niente fascia da capitano per Pulisic, 11 del Milan

Dopo giorni di incertezza, Mauricio Pochettino, Commissario Tecnico della Nazionale americana ha finalmente preso la decisione più attesa e coraggiosa in vista del mondiale, che avrà inizio a partire dall'11 giugno. Tutti i tifosi si aspettavano che la fascia da capitano sarebbe finita sul braccio di Christian Pulisic, giocatore del Milan, ma invece non sarà così: ecco il prescelto: