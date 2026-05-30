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Milan, doccia fredda per Pulisic: niente fascia da capitano con gli USA

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Dopo gironi di incertezza, è arrivata la scelta: il capitano degli USA sarà Tim Ream, niente fascia da capitano per Pulisic, 11 del Milan
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Dopo giorni di incertezza, Mauricio Pochettino, Commissario Tecnico della Nazionale americana ha finalmente preso la decisione più attesa e coraggiosa in vista del mondiale, che avrà inizio a partire dall'11 giugno. Tutti i tifosi si aspettavano che la fascia da capitano sarebbe finita sul braccio di Christian Pulisic, giocatore del Milan, ma invece non sarà così: ecco il prescelto:

Milan, niente fascia da capitano per Pulisic

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Pochettino ha deciso di premiare il veterano Tim Ream: sarà lui il capitano degli USA. Tutto questo, ovviamente, non significa che la stella del Milan non avrà pressioni sulle spalle, anzi. L'attaccante rossonero resta comunque uno dei giocatori più importanti della rosa americana, ma deve fare i conti con il campo. Il numero undici originario di Hershey dovrà scordarsi delle dinamiche vissute negli ultimi mesi in Italia.

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L'americano, dopo una prima parte di stagione al top, col passare dei mesi ha subito un preoccupantissimo calo di rendimento. Nella prima parte della stagione, Pulisic è stato il punto di riferimento offensivo: con i suoi gol pesanti è riuscito a diventare uno dei giocatori più decisivi del Milan. I numeri, infatti, non mentono: 8 gol, 4 assist e 1566 minuti giocati.

Fino a gennaio, Pulisic ha avuto un'impatto più che positivo, poi però qualcosa è cambiato. Il rendimento non è stato più lo stesso. Il dato più preoccupante è quello legato ai gol: l'ultima rete dell'americano risale al 28 dicembre 2025 in occasione di Verona-Milan.

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