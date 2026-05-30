"Sono molto amico di Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe. Ci sentiamo e parliamo spesso di calcio. Nel mondo del calcio tutti conoscono il mio legame e quello della mia famiglia con il Milan, che dura da tre generazioni. Il signor Safi è rimasto colpito dal ruolo che ho avuto nella storia del Milan e da ciò che ho realizzato di recente. Come molti altri esperti del settore, si sta confrontando con me sul Fenerbahçe e sulla sua visione per la struttura calcistica del club"
Ritorno in scena?—
Con le sue parole Maldini ha voluto spiegare come sia nato il confronto tra i due: Safi, infatti, vorrebbe replicare quanto fatto, con successo, in Italia. Negli ultimi gironi, infatti, si è parlato molto di un possibile inserimento di Maldini nella dirigenza del club turco. Un vero e proprio ritorno in scena dopo l'avventura in rossonero. Tutto, però, dipenderà dalle elezioni: se Safi diventasse presidente del club, Maldini potrebbe tornare di nuovo in 'giacca e cravatta'.
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