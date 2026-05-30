Ritorno in scena?

Con le sue parole Maldini ha voluto spiegare come sia nato il confronto tra i due: Safi, infatti, vorrebbe replicare quanto fatto, con successo, in Italia. Negli ultimi gironi, infatti, si è parlato molto di un possibile inserimento di Maldini nella dirigenza del club turco. Un vero e proprio ritorno in scena dopo l'avventura in rossonero. Tutto, però, dipenderà dalle elezioni: se Safi diventasse presidente del club, Maldini potrebbe tornare di nuovo in 'giacca e cravatta'.