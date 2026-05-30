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Pellegatti: “Tare lascia Milan con le lacrime agli occhi. Ecco qual è il suo più grande rimpianto”

Igli Tare
Il commovente messaggio di Carlo Pellegatti per Igli Tare: l'amore per il Milan, le lacrime e quel maledetto rimpianto
Redazione PM

Tra le quattro figure esonerate dal Milan dopo la mancata qualificazione in Champions, Igli Tare è senza dubbio quella che è rimasta più impressa nel cuore dei tifosi. Arrivato a Milano la scorsa estate per sopperire alla mancanza di un direttore sportivo, il dirigente albanese si è dato subito da fare per rinforzare la squadra. Qualche errore c'è stato (vedi i 75 milioni complessivi spesi per acquistare Nkunku e Jashari), ma la sua passione non è mai venuta a meno, neanche nell'ultimo periodo, quando ormai era un "dead man walking" a Casa Milan.

Milan, la lettera di Pellegatti per Tare

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Carlo Pellegatti ha avuto il piacere di incontrarlo e di chiacchierare con lui, proprio nel giorno del licenziamento. Poco più tardi, il noto giornalista e comprovato tifoso rossonero ha  scritto una lettera a Tare, poi pubblicata sul proprio profilo Instagram. Di seguito, le sue parole.

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"Igli Tare lascia Milano con le lacrime agli occhi. Ho passato un’ora con lui, questa mattina. Una bella persona, un dirigente appassionato e capace, un vero professionista. Viene esonerato dal Milan, con il suo grande dispiacere, senza aver potuto lavorare, come gli sarebbe piaciuto, dopo aver consumato tante energie per tenere unito un ambiente lacerato e diviso. Gli ho portato il mio libro, dove sono rimaste bianche le ultime pagine, senza una vittoria firmata dal “suo” Milan. Sara’ il grande rimpianto della sua vita , perche’ Igli il Milan lo ha amato.. e tanto. Ho perso un dirigente ma ho trovato un amico. Per sempre!!!".

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