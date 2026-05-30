"Igli Tare lascia Milano con le lacrime agli occhi. Ho passato un’ora con lui, questa mattina. Una bella persona, un dirigente appassionato e capace, un vero professionista. Viene esonerato dal Milan, con il suo grande dispiacere, senza aver potuto lavorare, come gli sarebbe piaciuto, dopo aver consumato tante energie per tenere unito un ambiente lacerato e diviso. Gli ho portato il mio libro, dove sono rimaste bianche le ultime pagine, senza una vittoria firmata dal “suo” Milan. Sara’ il grande rimpianto della sua vita , perche’ Igli il Milan lo ha amato.. e tanto. Ho perso un dirigente ma ho trovato un amico. Per sempre!!!".