Rivoluzione in dirigenza: spunta anche Planes—
Le possibili scelte del Milan, però, non si fermano soltanto alla panchina. Ovviamente, per affrontare una stagione e creare un ciclo vincente, serve anche riempire i vuoti presenti in dirigenza. Per il ruolo di direttore Sportivo spunta il nome di Ramon Planes.
Con un passato sulle panchine di Barcellona, Betis e, attualmente, all'Al-Ittihad, Planes ha un grande bagaglio internazionale e, inoltre, gode di una profonda stima a livello europeo. Il direttore sportivo, infatti, ha una grandissima capacità nello scovare giovani talenti, pronti ad esplodere.
© RIPRODUZIONE RISERVATA