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Milan, svolta per la panchina rossonera: ecco l’ipotesi Arne Slot

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Dopo l'addio di Allegri, è in atto una vera e propria rivoluzione: per la panchina spunta Slot, mentre in dirigenza...
Alessia Scataglini
Alessia Scataglini

Il Milan sta vivendo un periodo di profonda rivoluzione. Dopo l'esonero di Massimiliano Allegri, ciò che  è rimasto della dirigenza rossonera si è messo subito al lavoro per ridisegnare completamente l'organigramma tecnico in vista della prossima stagione. Arrivano, però, delle novità importantissime sul possibile nuovo tecnico del Diavolo, riferite dal giornalista sportivo Sacha Tavolieri.

Milan, nuovo nome per la panchina: spunta Slot

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Secondo il giornalista sportivo, il nome in cima alla lista dei desideri di RedBird sembrerebbe essere Arne Slot. L'allenatore olandese, ex tecnico del Liverpool, sembrerebbe essere diventato uno dei candidati principali per raccogliere l'eredità lasciata da Massimiliano Allegri sulla panchina del Milan. Slot, infatti, rappresenterebbe quel profilo internazionale, moderno e con uno stile di gioco offensivo che la proprietà americana starebbe ricercando, un totale cambio rispetto al tecnico livornese.

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Rivoluzione in dirigenza: spunta anche Planes

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Le possibili scelte del Milan, però, non si fermano soltanto alla panchina. Ovviamente, per affrontare una stagione e creare un ciclo vincente, serve anche riempire i vuoti presenti in dirigenza. Per il ruolo di direttore Sportivo spunta il nome di Ramon Planes.

Con un passato sulle panchine di Barcellona, Betis e, attualmente, all'Al-Ittihad, Planes ha un grande bagaglio internazionale e, inoltre, gode di una profonda stima a livello europeo. Il direttore sportivo, infatti, ha una grandissima capacità nello scovare giovani talenti, pronti ad esplodere.

 

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