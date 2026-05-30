Le ultime ore in casa Milan stanno delineando i contorni di quella che si preannuncia come una delle rifondazioni più radicali della storia recente del club. Sotto la regia di Gerry Cardinale - managing partner del fondo RedBird - e del suo Senior AdvisorZlatan Ibrahimović, la macchina societaria rossonera sta accelerando per colmare il vuoto di potere generatosi dopo l'azzeramento della vecchia dirigenza e dello staff tecnico. Tra scadenze contrattuali nodali e strategie di scouting avanzate, la nuova struttura sportiva sta prendendo forma attraverso decisioni cruciali. Ecco a voi le Top News sul Milan nella mattina di oggi, sabato 30 maggio 2026, analizzate e proposte per voi dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.