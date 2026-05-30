PIANETAMILAN news milan ultime notizie Milan, le Top News della mattina: c’è la data del summit con l’allenatore. Scoppia il caos cessioni

ULTIME MILAN NEWS

Milan, le Top News della mattina: c’è la data del summit con l’allenatore. Scoppia il caos cessioni

Le notizie più importanti (Top News) sul Milan nella mattina di oggi, sabato 30 maggio 2026
Milan, le Top News della mattina di oggi, sabato 30 maggio 2026: vertice martedì per l'allenatore Olivera Glasner. Bloccata per ora la firma di Massimiliano Allegri con il Napoli, mentre Adrien Rabiot e Mike Maignan valutano l'addio al Diavolo
Daniele Triolo Redattore 

Le ultime ore in casa Milan stanno delineando i contorni di quella che si preannuncia come una delle rifondazioni più radicali della storia recente del club. Sotto la regia di Gerry Cardinale - managing partner del fondo RedBird - e del suo Senior AdvisorZlatan Ibrahimović, la macchina societaria rossonera sta accelerando per colmare il vuoto di potere generatosi dopo l'azzeramento della vecchia dirigenza e dello staff tecnico. Tra scadenze contrattuali nodali e strategie di scouting avanzate, la nuova struttura sportiva sta prendendo forma attraverso decisioni cruciali. Ecco a voi le Top News sul Milan nella mattina di oggi, sabato 30 maggio 2026, analizzate e proposte per voi dalla redazione di 'PianetaMilan.it'.

Guida tecnica: si punta l'asse Rangnick-Glasner, martedì il summit

—  

Nelle ultime ore ha preso quota in modo quasi definitivo la soluzione d'impronta austro-tedesca. Il piano primario della proprietà prevede l'insediamento di Ralf Rangnick nel ruolo di direttore tecnico plenipotenziario, con l'obiettivo di importare a Milano il modello di gestione integrata e data-scouting che ha fatto la fortuna della galassia RedBull. Per la panchina, si allontana sensibilmente l'ipotesi Matthias Jaissle, frenato dalla complessa clausola risolutoria da 6 milioni di euro che lo lega all'Al-Ahli.

LEGGI ANCHE

Il candidato forte per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri è ormai Oliver Glasner. Il tecnico austriaco, reduce da un ciclo di altissimo profilo in Inghilterra alla guida del Crystal Palace, ha già in agenga un incontro ufficiale con la dirigenza rossonera per la giornata di martedì prossimo. Il summit servirà a limare i dettagli contrattuali e a verificare la totale convergenza sui programmi di valorizzazione della rosa.

Sullo sfondo perdono consistenza le quotazioni del ticket alternativo composto da Ramón Planes nelle vesti di direttore sportivo e Mauricio Pochettino come allenatore. Nonostante una parte della stampa sportiva odierna si mostri ancora indecisa, l'ingaggio del tecnico argentino appare fortemente complicato dai suoi impegni e dai vincoli contrattuali con la Nazionale degli Stati Uniti in vista della kermesse mondiale.

Direttore sportivo: spunta anche il nome di Johannes Spors

—  

Per il ruolo di direttore sportivo operativo, figura che dovrà relazionarsi costantemente con la supervisione di Rangnick, restano calde le piste spagnole che portano a Manu Fajardo (Betis) e Jorge Rodríguez (Villarreal), entrambi profili specialisti nel trading di calciatori e nello scouting internazionale.

Tuttavia, l'indiscrezione più rilevante delle ultime ore riguarda l'inserimento nei radar di Johannes Spors. Attuale dirigente del network 777 Football Group ed ex general manager del Genoa, Spors vanta un background sintonizzato perfettamente con la filosofia di Rangnick, con cui ha già collaborato strettamente in Germania ai tempi dell'Hoffenheim e del Lipsia. La sua profonda conoscenza della Serie A e dei modelli di multiproprietà calcistica lo rende il tassello ideale per il nuovo organigramma rossonera.

Contenzioso Allegri: il braccio di ferro sulla buonuscita frena il Napoli

—  

Sul fronte burocratico, resta congelata la situazione relativa alla risoluzione contrattuale di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha già raggiunto un accordo formale con il Napoli per un contratto biennale da 4,5 milioni di euro a stagione, ma la firma e i conseguenti annunci ufficiali sono bloccati dal contenzioso economico con via Aldo Rossi.

L'entourage di Allegri reclama un incentivo all'esodo da circa un milione di euro lordo (500mila euro netti) per colmare la differenza rispetto ai 5 milioni previsti dal suo vecchio accordo con il Milan. La linea di RedBird resta di totale fermezza: la proprietà fa filtrare di non voler concedere alcuna buonuscita a un professionista già promesso sposo di una diretta concorrente. Il braccio di ferro legale è destinato a protrarsi fino alla riapertura degli uffici dopo il ponte istituzionale del 2 giugno.

Calciomercato: l'impatto del nuovo corso sui senatori e sui giovani

—  

L'avvento della filosofia di Rangnick imporrebbe profonde riflessioni sulla sostenibilità economica e sulle caratteristiche atletiche dell'intera rosa rossonera, aprendo la strada a possibili addii eccellenti:

  • I senatori: resta in dubbio la posizione di Mike Maignan, il cui legame emotivo con lo staff di Allegri potrebbe spingerlo a valutare proposte internazionali. Destino simile per Alexis Saelemaekers e Adrien Rabiot, entrambi fortemente tentati dal seguire il loro mentore calcistico nella nuova avventura a Napoli.

  • I giovani mediani: Samuele Ricci è finito nel mirino dell'Atalanta del nuovo corso Sarri-Giuntoli, mentre su Ardon Jashari si registra un duello di mercato ad alta quota tra la stessa Dea e la Roma. Senza un management rossonero pienamente legittimato, ogni offerta per i loro cartellini è al momento congelata.

  • Il nodo scadenze 2027: Sono in stand-by anche le trattative per i rinnovi di Fikayo Tomori e Ruben Loftus-Cheek. Entrambi i calciatori inglesi, precedentemente inseriti nella lista dei possibili partenti sotto la gestione Allegri, attendono di conoscere la valutazione tecnica del nuovo allenatore prima di ridiscutere il proprio futuro contrattuale.

    • Leggi anche
    Niente più deleghe, un profilo alla Fabregas e non solo: il Milan di Cardinale e la...
    Milan, Rangnick punta Glasner: difesa a ‘tre’, ma tattica diversa da Allegri. Ecco...

    © RIPRODUZIONE RISERVATA