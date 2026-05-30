Il candidato forte per raccogliere l'eredità di Massimiliano Allegri è ormai Oliver Glasner. Il tecnico austriaco, reduce da un ciclo di altissimo profilo in Inghilterra alla guida del Crystal Palace, ha già in agenga un incontro ufficiale con la dirigenza rossonera per la giornata di martedì prossimo. Il summit servirà a limare i dettagli contrattuali e a verificare la totale convergenza sui programmi di valorizzazione della rosa.
Sullo sfondo perdono consistenza le quotazioni del ticket alternativo composto da Ramón Planes nelle vesti di direttore sportivo e Mauricio Pochettino come allenatore. Nonostante una parte della stampa sportiva odierna si mostri ancora indecisa, l'ingaggio del tecnico argentino appare fortemente complicato dai suoi impegni e dai vincoli contrattuali con la Nazionale degli Stati Uniti in vista della kermesse mondiale.
Direttore sportivo: spunta anche il nome di Johannes Spors—
Per il ruolo di direttore sportivo operativo, figura che dovrà relazionarsi costantemente con la supervisione di Rangnick, restano calde le piste spagnole che portano a Manu Fajardo (Betis) e Jorge Rodríguez (Villarreal), entrambi profili specialisti nel trading di calciatori e nello scouting internazionale.
Tuttavia, l'indiscrezione più rilevante delle ultime ore riguarda l'inserimento nei radar di Johannes Spors. Attuale dirigente del network 777 Football Group ed ex general manager del Genoa, Spors vanta un background sintonizzato perfettamente con la filosofia di Rangnick, con cui ha già collaborato strettamente in Germania ai tempi dell'Hoffenheim e del Lipsia. La sua profonda conoscenza della Serie A e dei modelli di multiproprietà calcistica lo rende il tassello ideale per il nuovo organigramma rossonera.
Contenzioso Allegri: il braccio di ferro sulla buonuscita frena il Napoli—
Sul fronte burocratico, resta congelata la situazione relativa alla risoluzione contrattuale di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha già raggiunto un accordo formale con il Napoli per un contratto biennale da 4,5 milioni di euro a stagione, ma la firma e i conseguenti annunci ufficiali sono bloccati dal contenzioso economico con via Aldo Rossi.
L'entourage di Allegri reclama un incentivo all'esodo da circa un milione di euro lordo (500mila euro netti) per colmare la differenza rispetto ai 5 milioni previsti dal suo vecchio accordo con il Milan. La linea di RedBird resta di totale fermezza: la proprietà fa filtrare di non voler concedere alcuna buonuscita a un professionista già promesso sposo di una diretta concorrente. Il braccio di ferro legale è destinato a protrarsi fino alla riapertura degli uffici dopo il ponte istituzionale del 2 giugno.
Calciomercato: l'impatto del nuovo corso sui senatori e sui giovani—
L'avvento della filosofia di Rangnick imporrebbe profonde riflessioni sulla sostenibilità economica e sulle caratteristiche atletiche dell'intera rosa rossonera, aprendo la strada a possibili addii eccellenti:
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