Analisi: problema comunicativo dei rossoneri

Il discorso comunicazione continua: poche ore dopo la sconfitta contro il Cagliari, Cardinale e Ibrahimovic hanno convocato alcuni giornalisti privatamente. Da quell'incontro poi sono trapelate informazioni importanti, tra cui quella sul profilo del nuovo allenatore. Il desiderio di Cardinale era quello di scegliere in prima persona puntando su un tecnico "che giochi come Fabregas". Un allenatore propositivo con il numero uno di RedBird che non voleva più delegare le scelte come fatto in passato. Il punto è chiaro: il Milan ha bisogno di chiarezza, anche a livello comunicativo. Cardinale ha parlato di profili italiani di cui circondarsi e oggi non ce n'è traccia, salvo Calvelli che era già presente nel CDA rossonero. Il profilo dell'allenatore cercato è poi il fulcro: dichiarare di voler cercare un profilo "che giochi come Fabregas", il Milan avrebbe già dovuto bloccare un nome. Invece il club si è trovato con il cerino in mano dopo il no di Iraola e ora cerca Glasner e Pochettino. L'austriaco gioca con la difesa a tre e non sposa certo la filosofia di Fabregas. Il secondo non è un allenatore emergente, anzi, è nella fase calante della sua carriera. In più, Cardinale non voleva più delegare nulla, ma ora si parla di un Rangnick al centro del nuovo progetto del Diavolo. Serve più chiarezza, invece la comunicazione del Milan di Cardinale è quantomeno fumosa.