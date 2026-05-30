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Milan, Criscitiello: “Un altro anno senza Champions è una vergogna senza fine”. Poi attacca Ibra e Cardinale

Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic
Michele Criscitiello distrugge il Milan targato Zlatan Ibrahimovic e Gerry Cardinale: il suo editoriale per 'Sportitalia'
Redazione PM

La stagione 2025/26 del Milan è stata un fallimento totale. La sconfitta contro il Cagliari è costata ai rossoneri la mancata qualificazione in Champions League, con il conseguente licenziamento di Allegri, Furlani, Tare e Moncada. Una scelta drastica di Gerry Cardinale, che ora si affiderà a Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli per ricostruire dalle macerie.

Milan, Criscitiello attacca Ibrahimovic e Cardinale

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In merito al disastro del Milan si è espresso anche il direttore di 'Sportitalia',Michele Criscitiello. Di seguito, un estratto del suo editoriale.

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"Indecenti. Con un finale morbido non riesce neanche ad arrivare tra le prime quattro. Disastro senza precedenti. Il fallimento di Allegri ma soprattutto di Cardinale, Ibra e Furlani. A Londra e Milano disegnavano il Milan del futuro non capendo che c’era un presente ancora da scrivere. Non c’è nessuno che capisca di calcio in questa società se non quelli che lavorano nelle giovanili. Furlani è il flop più grande della storia del Milan. Cardinale non si sa chi sia realmente. Basta Ibra. Deve esserci una pulizia totale dal primo all’ultimo piano di Casa Milan. Lo scempio di domenica sera è la morte di questa dirigenza. Zero alibi. Un altro anno senza Champions è una vergogna senza fine".

La nostra analisi

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Le parole di Criscitiello sono durissime, ma rispecchiano a pieno la stagione del Milan. Il nuovo corso dovrà poggiarsi sulle idee, sull'ambizione e sulla voglia di vincere, altrimenti il rischio è quello di commettere nuovamente lo stesso errore. Ibrahimovic ha l'ultima possibilità per dimostrare al mondo di saper fare il dirigente, mentre Cardinale ha l'ultima chance per dimostrare ai milanisti che ci tiene davvero.

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