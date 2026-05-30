"Indecenti. Con un finale morbido non riesce neanche ad arrivare tra le prime quattro. Disastro senza precedenti. Il fallimento di Allegri ma soprattutto di Cardinale, Ibra e Furlani. A Londra e Milano disegnavano il Milan del futuro non capendo che c’era un presente ancora da scrivere. Non c’è nessuno che capisca di calcio in questa società se non quelli che lavorano nelle giovanili. Furlani è il flop più grande della storia del Milan. Cardinale non si sa chi sia realmente. Basta Ibra. Deve esserci una pulizia totale dal primo all’ultimo piano di Casa Milan. Lo scempio di domenica sera è la morte di questa dirigenza. Zero alibi. Un altro anno senza Champions è una vergogna senza fine".
La nostra analisi—
Le parole di Criscitiello sono durissime, ma rispecchiano a pieno la stagione del Milan. Il nuovo corso dovrà poggiarsi sulle idee, sull'ambizione e sulla voglia di vincere, altrimenti il rischio è quello di commettere nuovamente lo stesso errore. Ibrahimovic ha l'ultima possibilità per dimostrare al mondo di saper fare il dirigente, mentre Cardinale ha l'ultima chance per dimostrare ai milanisti che ci tiene davvero.
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