La nostra analisi

Le parole di Criscitiello sono durissime, ma rispecchiano a pieno la stagione del Milan. Il nuovo corso dovrà poggiarsi sulle idee, sull'ambizione e sulla voglia di vincere, altrimenti il rischio è quello di commettere nuovamente lo stesso errore. Ibrahimovic ha l'ultima possibilità per dimostrare al mondo di saper fare il dirigente, mentre Cardinale ha l'ultima chance per dimostrare ai milanisti che ci tiene davvero.