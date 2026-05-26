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Maldini rompe il silenzio a Istanbul: “Ecco perché ho incontrato il Fenerbahçe e cosa ho detto per il futuro del club”

Paolo Maldini, ex difensore e dirigente AC Milan, ha parlato del Fenerbahçe in un'intervista rilasciata al quotidiano turco Sabah
Paolo Maldini ha confessato al quotidiano turco 'Sabah' i dettagli dell'incontro a Istanbul con Hakan Safi: "Scambiati progetti e idee sul futuro del Fenerbahçe". I dettagli scaturiti dall'intervista rilasciata in esclusiva dall'ex numero 3 del...
Daniele Triolo Redattore 

Le imminenti elezioni presidenziali del Fenerbahçe, in programma il 6 e 7 giugno, si arricchiscono di uno scenario internazionale di assoluto rilievo. Paolo Maldini, storica bandiera e già direttore tecnico del Milan, ha confermato ufficialmente i contatti a Istanbul con Hakan Safi, uno dei principali candidati alla guida del club turco insieme all'ex presidente Aziz Yıldırım.

In un'intervista esclusiva concessa al quotidiano turco Sabah, Maldini ha chiarito la natura dei colloqui e il suo potenziale coinvolgimento operativo nel management sportivo gialloblù come direttore tecnico o consulente strategico esterno.

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Il legame con Hakan Safi e la visione per il club

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L'ex dirigente rossonero ha spiegato che il confronto nasce da un rapporto di profonda stima reciproca e dalla volontà di applicare al club di Istanbul il modello di sviluppo sportivo già sperimentato con successo in Italia.

Le dichiarazioni chiave di Maldini a Sabah delineano le linee guida del progetto:

  • Consulenza strutturale: "Il signor Safi è rimasto colpito dal ruolo che ho avuto nella storia del Milan e da ciò che ho realizzato di recente. Si sta confrontando con me sul Fenerbahçe e sulla sua visione per la struttura calcistica del club".

  • Identità tattica: "So che i tifosi vogliono vedere un calcio dominante e offensivo. Ho seguito il Fenerbahçe ancora più da vicino per fornire a Hakan le indicazioni più precise, in modo che possa sviluppare i progetti giusti".

  • Programmazione a lungo termine: "Oltre a costruire una squadra vincente in un anno, è necessario gettare solide basi e puntare a successi costanti. Ho spiegato a Hakan che la squadra deve fare un salto di qualità".

    • La crescita della Süper Lig turca

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    A margine dell'incontro a Istanbul, Maldini ha analizzato il trend di crescita del calcio turco, evidenziando come il campionato stia diventando un polo d'attrazione non solo per calciatori internazionali di grande esperienza, ma anche per lo sviluppo di una nuova generazione di talenti locali.

    Il dialogo programmatico tra Maldini e l'entourage di Safi è destinato ad aggiornarsi all'indomani del verdetto delle urne del 7 giugno. Un eventuale esito positivo della tornata elettorale potrebbe sancire il ritorno operativo nel calcio europeo dell'ex capitano rossonero, a tre anni esatti dalla separazione dalla proprietà RedBird.

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