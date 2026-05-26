Il legame con Hakan Safi e la visione per il club—
L'ex dirigente rossonero ha spiegato che il confronto nasce da un rapporto di profonda stima reciproca e dalla volontà di applicare al club di Istanbul il modello di sviluppo sportivo già sperimentato con successo in Italia.
Le dichiarazioni chiave di Maldini a Sabah delineano le linee guida del progetto:
La crescita della Süper Lig turca—
A margine dell'incontro a Istanbul, Maldini ha analizzato il trend di crescita del calcio turco, evidenziando come il campionato stia diventando un polo d'attrazione non solo per calciatori internazionali di grande esperienza, ma anche per lo sviluppo di una nuova generazione di talenti locali.
Il dialogo programmatico tra Maldini e l'entourage di Safi è destinato ad aggiornarsi all'indomani del verdetto delle urne del 7 giugno. Un eventuale esito positivo della tornata elettorale potrebbe sancire il ritorno operativo nel calcio europeo dell'ex capitano rossonero, a tre anni esatti dalla separazione dalla proprietà RedBird.
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