"C'è un'incertezza totale. L'unica certezza è Nkunku su cui è stato crocifisso Tare. Il punto è che questo giocatore, che era valutato 70 mln, Tare lo ha portato a 35 mln, ha segnato 6-7 gol, nell'ultimo periodo è diventato un punto fermo. E' vero, in ritardo, ma è stato un acquisto criticato che però ora è rivalutato. Ribadisco: un allenatore che alla penultima giornata per pochi minuti era fuori dalla Champions, dopo aver combattuto a lungo per il secondo posto. E ora si parla del futuro di tutti: Da Ibra a Tare, fino ad Alleri e Furlani. Al Milan non si sa ancora nulla".

Sulla possibilità legata alla permanenza di Allegri:

"Negli ultimi tempi la sintonia tra allenatore e ds è migliorata. Le ultime parole dicono che Allegri e Tare stanno lavorando per il futuro. Per me rimarranno ma serve chiarezza nei ruoli. Serve chiarezza sul mercato e nel rapporto con i calciatori. Vanno chiarirti tutti i ruoli di comando all'interno del Milan".

In chiusura, De Paola ha voluto parlare anche della possibile riunione societaria in programma per la prossima settimana. Subito dopo al fine del campionato, Cardinale avrebbe in programma una riunione mirata a quello che sarà il futuro del club:

"So per certo che tra lunedì e martedì ci sarà una riunione e sentiremo decisioni importanti sul futuro di tutti da parte di Cardinale".

Il punto sul futuro del Milan — Ancora pochi giorni e sapremo come Cardinale vorrà ridisegnare il Milan. Sicuramente ci saranno dei cambiamenti, come vi stiamo raccontando e come continueremo a documentarvi col lavoro nei nostri inviati tra Milanello e Casa Milan. Furlani dovrebbe fare un passo indietro, al suo posto un nuovo AD, ancora da scegliere. Allegri, che sta ancora riflettendo se restare o meno, con la Champions vedrebbe esteso il suo contratto in automatico fino al 2028, e - se accontentato - potrebbe restare insieme al DS Tare. A patto che Zlatan Ibrahimovicnon interferisca più con il suo lavoro. Anche il suo ruolo di advisor sul Milan è parecchio a rischio.