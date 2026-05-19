Il retroscena del summit di Londra con Massimo Calvelli — Le grandi manovre sono in realtà già iniziate. Giovedì scorso, gli uffici inglesi di RedBird a Londra hanno ospitato un vertice strategico a cui hanno preso parte Cardinale, Furlani, Ibrahimović e Massimo Calvelli. Quest'ultimo viene indicato da più fonti accreditate come il naturale sostituto di Furlani nel ruolo di Amministratore Delegato.

Il summit non ha prodotto strappi traumatici nel management. Le intenzioni di Calvelli, infatti, sembrano delinearsi chiaramente:

Focus principale: continuare a gestire in prima persona gli investimenti complessivi di RedBird sul territorio europeo.

Focus Milan: offrire un supporto operativo e una supervisione strategica al club rossonero, senza un impegno totalizzante come AD sul campo.

Il caso Ibrahimović: il gelo con Allegri e il malumore dei tifosi — Sul tavolo di Cardinale resta prioritaria la gestione del dualismo tra Allegri e Ibrahimović. I rapporti tra il tecnico livornese e il Senior Advisor sono ormai ai minimi termini, e i dettagli sulle recenti discussioni emersi sulla stampa hanno generato forti malumori nella tifoseria.

Contrariamente alle ultime indiscrezioni, lo svedese non sembra intenzionato a pretendere un ruolo di primaria importanza nella gestione sportiva quotidiana del Milan. Questo atteggiamento defilato, unito alle tensioni con l'allenatore, ha scalfito la reputazione dell'ex fuoriclasse tra i tifosi. Una carriera in rossonero leggendaria costruita in 163 partite, 93 gol, 35 assist e 2 Scudetti non sta bastando a frenare il calo di gradimento di Ibrahimović tra i sostenitori milanisti, che oggi chiedono compattezza per il bene del club.