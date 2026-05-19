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Milan, crolla la reputazione di Ibrahimović tra i tifosi: svelato il suo vero piano con Cardinale

Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor RedBird per AC Milan
Retroscena sul summit di RedBird a Londra tra il proprietario Gerry Cardinale, l'amministratore delegato Giorgio Furlani, Massimo Calvelli e il Senior Advisor del Milan, Zlatan Ibrahimović. La svolta sul mercato e il calo di popolarità dello...
Daniele Triolo Redattore 

Milan, il piano di Cardinale dopo il vertice a Londra: la verità su Ibra e il ruolo di Calvelli

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Da lunedì 25 maggio, a bocce ferme, il proprietario del MilanGerry Cardinale disporrà di tutti gli elementi necessari per valutare la stagione 2025-2026 e tracciare la rotta del futuro rossonero. L'auspicio della proprietà RedBird è di poter avviare le riflessioni in un clima di serenità, ovvero con la qualificazione in Champions League conquistata dopo il match contro il Cagliari.

Al momento restano tutti sotto esame: da Zlatan Ibrahimović a Massimiliano Allegri, passando per Giorgio Furlani, Geoffrey Moncada e Igli Tare. Tuttavia, un rimpasto di matrice strategica appare ormai inevitabile. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il club punterà a modificare la gestione dei proventi per rendere la squadra sempre più competitiva. L'obiettivo è blindare l'organico per permettere al Milan — sulla falsariga di quanto fa l'Inter — di respingere con forza le offerte multimilionarie per i propri gioielli.

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Il retroscena del summit di Londra con Massimo Calvelli

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Le grandi manovre sono in realtà già iniziate. Giovedì scorso, gli uffici inglesi di RedBird a Londra hanno ospitato un vertice strategico a cui hanno preso parte Cardinale, Furlani, Ibrahimović e Massimo Calvelli. Quest'ultimo viene indicato da più fonti accreditate come il naturale sostituto di Furlani nel ruolo di Amministratore Delegato.

Il summit non ha prodotto strappi traumatici nel management. Le intenzioni di Calvelli, infatti, sembrano delinearsi chiaramente:

  • Focus principale: continuare a gestire in prima persona gli investimenti complessivi di RedBird sul territorio europeo.

  • Focus Milan: offrire un supporto operativo e una supervisione strategica al club rossonero, senza un impegno totalizzante come AD sul campo.

    • Il caso Ibrahimović: il gelo con Allegri e il malumore dei tifosi

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    Sul tavolo di Cardinale resta prioritaria la gestione del dualismo tra Allegri e Ibrahimović. I rapporti tra il tecnico livornese e il Senior Advisor sono ormai ai minimi termini, e i dettagli sulle recenti discussioni emersi sulla stampa hanno generato forti malumori nella tifoseria.

    Contrariamente alle ultime indiscrezioni, lo svedese non sembra intenzionato a pretendere un ruolo di primaria importanza nella gestione sportiva quotidiana del Milan. Questo atteggiamento defilato, unito alle tensioni con l'allenatore, ha scalfito la reputazione dell'ex fuoriclasse tra i tifosi. Una carriera in rossonero leggendaria costruita in 163 partite, 93 gol, 35 assist e 2 Scudetti non sta bastando a frenare il calo di gradimento di Ibrahimović tra i sostenitori milanisti, che oggi chiedono compattezza per il bene del club.

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